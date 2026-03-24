مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية

أفادت السلطات في كولومبيا بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية، يوم الإثنين، بعد وقت قصير من إقلاعها في جنوب البلاد، بحسب وكالة ألأنباء الألمانية (د ب أ).

وأعلن المسؤول المحلي، جون جابرييل مولينا أكوستا، عقب اجتماع لفريق الاستجابة للطوارئ، عن تسجيل 83 إصابة أخرى، مشيرا إلى أن 14 حالة منها في وضع حرج.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز إن طائرة شحن عسكرية تحطمت اليوم الإثنين بعد وقت قصير من إقلاعها في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وقال سانشيز عبر منصة إكس إن "الحادث المأساوي" وقع في بويرتو ليجويزامو، وهي بلدية نائية في مقاطعة بوتومايو الأمازونية الواقعة على الحدود مع بيرو والإكوادور.

وصرح قائد سلاح الجو الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا، بأن الطائرة المنكوبة كان على متنها طاقم مكون من 11 فردا بالإضافة إلى 114 راكبا.

وهذا يعني أن مصير أكثر من 30 شخصا ممن كانوا على متنها لا يزال مجهولاً في الوقت الحالي.

وبحسب أكوستا، فإن غالبية الركاب كانوا من العسكريين، إلا أن عددا من رجال الشرطة كانوا أيضا على متن الطائرة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام محلية سحابة سوداء من الدخان تتصاعد من حقل سقطت فيه الطائرة، وشاحنة تقل جنودا يهرعون إلى الموقع.

ولم يحدد سانشيز عدد القوات التي كانت على متن الطائرة من طراز هركليز سي-130، مشيرا إلى إرسال فرق إنقاذ إلى موقع التحطم، وأن أسباب الحادث لم تُحدد بعد.

وكتب سانشيز "هذا الحادث مؤلم للغاية للبلاد. ونأمل أن تخفف صلواتنا من وطأة هذا الألم".