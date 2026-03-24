تابعت وزارة الدولة للإعلام المقال المنسوب للمدعو / فؤاد الهاشم، الصحفي الكويتي، والذى تضمن إساءات إلى مصر وشعبها والقيم الأخلاقية العربية، إضافة إلى ادعاءات تسئ إلى الجوانب الصحية والسياحية فى مصر.

وفى هذا الصدد تؤكد الوزارة على ما يلى :-

أولاً: إن وقوع هذا الشخص فى مستنقع البذاءات التي استخدمها تجاه مصر وشعبها هو أمر مرفوض، وانحطاط أخلاقي قبل أن يكون سقوطاً مهنياً وإعلامياًُ، وهو تصرف لا يمكن التسامح معه أو الصمت إزاءه.

ثانياً: توجه الوزارة التحية للأصوات الكويتية ومن سائر دول الخليج العربية من إعلاميين ومثقفين ومسئولين ومواطنين شرفاء، سارعوا لإدانة ما اقترفه ذلك الشخص تجاه مصر وشعبها، وعبروا عن المشاعر الوطنية والقومية الطبيعية والمتجذرة لدى الشعبين فى مصر والكويت، وما تضمنته مقالاتهم وآراؤهم بما يربط البلدين الشقيقين عبر التاريخ القديم والحديث من روابط اجتماعية وسياسية وثقافية، والتذكير بعشرات الرموز الذين ساهموا فى ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين بما فى ذلك الإعلام الكويتي، الذى يذكر بالعرفان أسماء كبرى ساهمت فى نهضته مثل الراحلين: الدكتور/ أحمد زكى والأستاذ / أحمد بهاء الدين وغيرهما.

ثالثاً: تهيب الوزارة بالإعلاميين والمواطنين المصريين عدم الوقوع فى فخ الخلط بين إنحراف هذا الشخص عن كل القيم والاعراف والأخلاقيات، وبين الشعب الكويتي الشقيق المحب لمصر بقيادته ومواطنيه ونخبه الثقافية والإعلامية، والحريص دائماً على العلاقات الطيبة مع مصر وقيادتها وشعبها، وعدم الانسياق وراء الفتنة التى أرادها هذا الشخص المسىء فى هذا التوقيت تحديداً للوقيعة بين الشعبين، فكاتب المقال لايمثل فى نظرنا إلا نفسه، ونربأ بإعلام وشعب الكويت أن يكون معبراً عنهم.

رابعاً: إزاء ما تضمنه المقال المشار إليه من تطاول، ومن أجل ردع هذا الشخص وأمثاله من المفسدين للعلاقات بين شعوبنا، فقد تمت الإجراءات الآتية:-

● تواصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من خلال سفارة مصر بدولة الكويت، مع وزارة الخارجية الكويتية بخصوص ما تضمنه المقال من إساءات فى حق مصر وشعبها.

● بناء على التنسيق بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت، تم إبلاغ وزير الخارجية المصري من نظيره الكويتي، بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام في الكويت الشقيقة لاتخاذ ما يلزم قانونا إزاءه.

● اتصل وزير الدولة للإعلام، بوزير الإعلام بدولة الكويت، للتعبير عن الرفض التام لهذا المقال الذى نشر فى اصدار إعلامي كويتى، وهو تصرف غير مقبول ويسئ للعلاقات الوطيدة بين البلدين، معرباً عن ثقتة بأن الجانب الكويتى لن يتهاون إزاء هذا السلوك.

وفى الوقت نفسة جدد وزير الدولة للإعلام خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على دعم مصر حكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غير مبررة.

● يتم التنسيق حالياً بين وزارتي الخارجية فى مصر والكويت بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات قضائية وفق القوانين الكويتية تجاه الشخص المذكور.

● قدمت وزارة الدولة للإعلام مذكرات الى كل من: جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لاتخاذ ما تضمنه لوائح كل منها من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذى يخالف كافة القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التى ترفض استخدام الإعلام للإساءة والوقيعة بين الدول الشقيقة.

وناشدت وزرارة الدولة للإعلام كل الإعلاميين والمواطنين فى الدول العربية ومن بينهم الإعلاميين والمواطنين فى مصر، وكذلك النخب الثقافية العربية والمصرية الاضطلاع بدورهم فى حماية العلاقات العربية وقطع الطريق على محاولات الفتنة والإثارة خاصة فى هذا الظرف الذى يتطلب التضامن والتكاتف فى مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات.

كما تجدد الوزارة عزمها وكل الجهات المصرية المختصة، على إخضاع أية تجاوزات تضر بالمصالح الوطنية وتسيء للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، للقوانين واللوائح المصرية، وهو الأمر الذي تناشد الجهات المعنية فى الدول العربية الشقيقة، القيام به تجاه المتجاوزين في حق مصر وشعبها والساعين إلى الإضرار بعلاقات دولهم الشقيقة معها، وذلك وفقا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها.