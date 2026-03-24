الثلاثاء 24 مارس 2026 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة… وكيل الأزهر يصدر قرارا بمنح جميع المعاهد الأزهرية إجازة يومي الأربعاء والخميس


نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 4:30 م

بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين، وكل العاملين بالمعاهد، وتجنبًا لأي مخاطر قد تطرأ من سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تسود بعض المحافظات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن التغيرات الجوية ستبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء، لتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق من أصل قطبي، يمتد في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض، ويصاحبه توافر كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك