زعيم كوريا الشمالية يستقبل رئيس روسيا البيضاء بالعناق ومراسم فخمة

التقى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في بيونجيانج، واستقبله باستعراض عسكري وإطلاق 21 طلقة، في ترسيخ ‌لعلاقات بين حليفين مقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزود كيم، موسكو بملايين طلقات الذخيرة من أجل الحرب في أوكرانيا وأرسل قوات لمساعدة روسيا في طرد القوات الأوكرانية التي هاجمت منطقة كورسك غرب البلاد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسمح لوكاشينكو، باستخدام مناطق في ⁠روسيا البيضاء لانطلاق بعض عمليات الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدتأ في فبراير 2022، ووافق لاحقا على استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية على أراضي بلاده التي تقع على الحدود مع ثلاث من دول حلف شمال الأطلسي.

واستقبل كيم، لوكاشينكو بالعناق وأقام له مراسم استقبال فخمة بصفوف من الجنود والفرسان وإطلاق المدفعية.

وقال وزير خارجية روسيا البيضاء، مكسيم ريجينكوف، لوسائل إعلام رسمية في ‌بلاده، ⁠إن الجانبين سيوقعان معاهدة صداقة وتعاون خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري الحالي "متواضع"، لكن هناك إمكانية لزيادته في قطاعات مثل الأغذية والأدوية.

وأظهرت كوريا الشمالية وكذلك روسيا البيضاء الصمود ⁠رغم ضغوط اقتصادية دولية قائمة منذ سنوات، إذ تخضع بيونجيانج لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية كما تخضع مينسك ⁠لعقوبات غربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان ودعمها لبوتين في الحرب على أوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام، عن ريجينكوف ⁠قوله: "الوضع الحالي يدفعنا ببساطة إلى التقارب.. نبحث عن أصدقاء.. أصدقاء ربما تفصلنا عنهم مسافات لكنهم مخلصون للغاية وجديرون بالثقة والاحترام".