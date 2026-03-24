استشهاد مواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة بشامون في جبل لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية وحدة سكنية في بلدة بشامون في جبل لبنان، فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح.

وشنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم غارة استهدفت وحدة سكنية في بلدة بشامون قضاء عاليه في جبل لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الثلاثاء أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة الغسانية في جنوب لبنان. كما أغار فجر اليوم على منزل في بلدة زفتا في جنوب لبنان، ودمره بالكامل. وشنّ فجراً سلسلة غارات على بلدات صربين، وحاريص ، وطيردبا، ورشاف ودير انطار وتولين في جنوب لبنان. وتعرّض محيط بلدة السريرة في جنوب لبنان ليلا، لغارتين إسرائيليتين.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، محطتي "الأمانة" للمحروقات على طريق بلدة الرشيدية، وفي بلدة البرغلية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انذاراً عاجلاً إلى سكان بلدتي البرغلية والرشيدية في جنوب لبنان طالباً منهم إخلاء منازلهم.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ فجر الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام تحركاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.