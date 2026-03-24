مسؤول أمريكي يوضح قرار ترامب بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية

كشف مسؤول أمريكي أن وقف الضربات الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب لا يشمل سوى منشآت الطاقة الإيرانية، فيما ستستمر العمليات العسكرية ضد المواقع العسكرية والبنية التحتية الدفاعية.



وجاء هذا التوضيح بعد أن أشار ترامب إلى إجراء محادثات "بناءة" مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم، حيث قرر أمس الاثنين تأجيل خطة كانت تستهدف قصف شبكة الطاقة الإيرانية.



وأوضح المسؤول الأمريكي لموقع "سيمافور" أن قرار وقف الهجمات لمدة خمسة أيام يقتصر فقط على مواقع الطاقة، ولا يشمل المواقع العسكرية والبحرية والصواريخ الباليستية والقاعدة الصناعية الدفاعية، مؤكدا أن "المبادرات الأولية لعملية ملحمة الغضب ستستمر".

من جانبها، نفت إيران لاحقا أنها دخلت في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير حتى الآن، فيما لم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا البنتاغون على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأشار تقرير "سيمافور" أيضا إلى أن إسرائيل لم تكن طرفا في محادثات واشنطن مع طهران.