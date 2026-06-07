القبض على عشرات الأشخاص إثر احتجاجات عنيفة في باكستان

ألقت الشرطة في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، اليوم السبت، القبض على عشرات من أنصار جماعة معارضة، نظمت في السنوات الأخيرة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاق الحقوق.

وأوضحت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" اللإخبارية اليوم أن الاعتقالات جاءت بعد يوم من حظر الحكومة الإقليمية في مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، لـ "لجنة العمل الشعبي المشتركة"، مُعللة ذلك بمخاوف تتعلق بالنظام العام والأمن.

ولفتت الوكالة الأمريكية الإخبارية إلى أن "هذا الإجراء أتى عقب أسابيع من التوتر بين الحكومة والتنظيم المعارض بشأن ميثاق من 38 بنداً من بينها المطالبة بدعم القمح.

وأفادت السلطات بقبول 36 مطلباً من هذه المطالب العام الماضي بعد مفاوضات شارك فيها ممثلون عن اللجنة ومسؤولون إقليميون والحكومة الفيدرالية الباكستانية".