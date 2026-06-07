أسوشيتدبرس: ظهور راؤول كاسترو للمرة الأولى علناً منذ الاتهامات الأمريكية الأخيرة

قالت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية إن الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو، الذي فضّل البقاء بعيداً عن الأضواء، ظهر علناً للمرة الأولى اليوم السبت منذ أن وجهت إليه الولايات المتحدة اتهاماتٍ بالتورط في إسقاط طائرتين مدنيتين عام ١٩٩٦، وذلك وفقًا لمقطع فيديو رسمي منشور.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن "التلفزيون الرسمي الكوبي بثّ لقطاتٍ لكاسترو، مرتدياً زيه العسكري الزيتوني، وهو يدخل مسرحاً مكتظاً بالجمهور وسط تصفيق حار، يتبعه حفيده وحارسه الشخصي، راؤول جييرمو رودريجيز، والرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل".

وأشاد دياز كانيل، حسب "اسوشيتدبرس"، إشادة بالغة بـ"البطولة" التي أظهرها كاسترو وشقيقه الراحل، الشخصية المحورية في الثورة الكوبية، فيدل كاسترو كما أثنى على راؤول كاسترو، الذي شغل منصب وزير الدفاع في كوبا لما يقرب من 50 عاماً لـ"شجاعته وولائه اللذين جعلاه هدفًا لأجهزة الاستخبارات المعادية"، حسب كانيل.