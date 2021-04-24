 السعودية: إغلاق 19 مسجدا بسبب كورونا - بوابة الشروق
السبت 24 أبريل 2021 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

السعودية: إغلاق 19 مسجدا بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 10:22 م

أغلقت السعودية اليوم السبت، 19 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 76 يوماً 801 مسجد ، فُتِحَ 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت فتح 39 مسجداً ،منها عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير،وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك