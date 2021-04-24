السعودية: إغلاق 19 مسجدا بسبب كورونا

أغلقت السعودية اليوم السبت، 19 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 76 يوماً 801 مسجد ، فُتِحَ 764 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المساجد المغلقة خمسة بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدان بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت فتح 39 مسجداً ،منها عشرة بمنطقة الرياض، وستة مساجد بالمنطقة الشرقية، وستة مساجد بمنطقة عسير،وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.