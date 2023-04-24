شولتس يؤكد أهمية بحر الشمال بالنسبة لإنتاج الطاقة صديقة المناخ في أوروبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية بحر الشمال بالنسبة لإنتاج الطاقة صديقة المناخ في أوروبا.



وخلال افتتاح اجتماع للعديد من الدول المطلة على بحر الشمال، قال شولتس في مدينة أوستند البلجيكية اليوم الإثنين: "سيصبح بحر الشمال في وقت قصير للغاية أكثر أهمية مما نعرفه اليوم بالنسبة لإنتاج الطاقة".



وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه سيكون من الممكن في المستقبل توليد الكثير من الطاقة عن طريق مزارع الرياح البحرية وكذلك استخدام الهيدروجين، وقال: "من الممكن فعل هذا في إطار شبكة ربط كبيرة عبر الحدود الوطنية".



وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وثماني دول أخرى تعتزم تحويل بحر الشمال إلى محطة طاقة خضراء في أوروبا عن طريق بناء مزارع رياح.



وشارك في الاجتماع أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وإلى جانب ألمانيا وبلجيكا شارك في الاجتماع أيضا كل من هولندا وفرنسا والنرويج والدنمارك وايرلندا ولوكسمبورج وبريطانيا.