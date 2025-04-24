الشرطة الفرنسية: القبض على طالب ثانوي بعدما قتل طالبا آخر وأصاب 3 آخرين

قالت الشرطة الفرنسية، إن طالبا بمدرسة ثانوية فرنسية طعن 4 طلاب في مدرسته اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل طالب على الأقل وإصابة 3 آخرين، وذلك قبل أن يتم القبض عليه.

ولم تتضح على الفور ملابسات الهجوم.

وقال مسئول بالشرطة الوطنية، إن الهجوم وقع في مدرسة نوتردام توت ادي الثانوية في دولون، بالقرب من نانت على الساحل الأطلسي في فرنسا.

وأضاف أن الطالب طعن 4 أشخاص قبل أن يتمكن المعلمون من السيطرة عليه، وألقت الشرطة القبض عليه لاحقا.

وأظهرت الصور من موقع الحادث الشرطة وهي تقوم بتطويق المدرسة بالتزامن مع بدء التحقيق.

-هذا الخبر من وكالة أنباء