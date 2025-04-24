المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام عاشور

كشف التونسي حمزة المثلوثي، مدافع نادي الزمالك، عن حزنه الكبير لرحيل زميله السابق أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن غيابه ترك فراغًا أكبر من رحيل إمام عاشور، رغم القيمة الفنية لكليهما، كما أشاد بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز واعتبره أفضل فنيًا من السويسري كريستيان جروس.

قال المثلوثي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»:" رحيل زيزو أثر في أكثر من رحيل إمام عاشور، لأنني كنت أراه مرشحًا ليكون من أساطير النادي على غرار شيكابالا، لكن في النهاية كرة القدم لا تعرف الثبات".

وحول رأيه في إمام عاشور، علق مدافع الزمالك قائلًا:" إمام يستحق اللعب في أوروبا، لكنه بحاجة للتركيز في الملعب والابتعاد عن اللقطة والشو، هو الآن يقدم مستوى جيدًا وأفضل مشاركته كلاعب وسط مع حرية هجومية، لأنه يجيد اللعب بكلتا القدمين".

وتطرق المثلوثي للحديث عن المدرب السابق للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز، قائلًا:" جوميز كان مدربًا مميزًا للغاية، أسس نظامًا داخل وخارج الملعب، وكان لدينا ثقة كبيرة معه، كنا الأفضل فنيًا في لقاء السوبر المصري رغم الخسارة، وتُوجنا معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

وعن المقارنة بين جوميز وجروس، قال المثلوثي:" جروس يمتلك تاريخًا كبيرًا، لكن فنيًا ما قدمه جوميز كان أفضل، ربما فارق السن كان له تأثير في ذلك".

كما أشاد المثلوثي بزملائه في الفريق، قائلًا:" حسام عبد المجيد هو أفضل مدافع في الدوري المصري هذا الموسم، وأتمنى له الاحتراف إذا جاءه عرض مناسب، وعبد الله السعيد يُمتعنا في التدريبات، وهو أحد رموز الكرة المصرية، أما محمد عبد الشافي فهو قدوتي في الملاعب".