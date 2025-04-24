رئيسة ناميبيا الجديدة تعلن مجانية التعليم الجامعي بدءا من 2026

أعلنت رئيسة ناميبيا الجديدة، نيتومبو ناندي ندايتواه، اليوم الخميس، أن حكومتها ستطبق مجانية التعليم العالي في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بدءا من العام المقبل.

وكشفت ناندي نديتواه، التي أدت اليمين الدستورية كأول سيدة تتولى الرئاسة في ناميبيا الشهر الماضي، عن هذا القرار أثناء إلقائها خطاب حالة الأمة أمام البرلمان.

وقالت: "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بدءا من 2026، سيصبح التعليم العالي مدعوما بنسبة 100% من جانب الحكومة.

وتطبق ناميبيا بالفعل التعليم المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية، وإن كان مازال يتعين على الآباء عادة دفع تكاليف الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والكتب، ورسوم الإقامة في المدارس الداخلية.

وبموجب القرار الجديد سيتم إلغاء رسوم الدراسة والتسجيل في الجامعات والكليات.

ولطالما كانت هناك دعوات طوال سنوات لتقديم دعم حكومي لجميع مستويات التعليم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 3 ملايين نسمة الواقع جنوبي أفريقيا.