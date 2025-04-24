الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل

قررت حكومة الهند تعليق خدمات إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورًا، وذلك على خلفية الهجوم المسلح في الجزء الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم سُيّاح.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه «سيتم إلغاء جميع التأشيرات السارية الصادرة عن الهند للمواطنين الباكستانيين، اعتبارًا من 27 أبريل 2025».

وأشارت إلى أن «التأشيرات الطبية الصادرة للمواطنين الباكستانيين ستكون صالحة حتى تاريخ 29 أبريل 2025»، مناشدة جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند، مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم المعدلة.

ونصحت المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى باكستان، كما نصحت رعاياها المتواجدون حاليًا في باكستان بالعودة إلى الهند في أقرب وقت ممكن.

ووفق وسائل إعلام محلية، الخميس، فإن الهند استدعت السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد، في ظل تدهور العلاقات بين الخصمين المسلحين نوويا في أعقاب هجوم مسلح مميت في كشمير.

وبعد يوم من قتل مسلحين مشتبه بهم 26 رجلا في وجهة سياحية بكشمير، في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وإن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود، بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين.



وأوضح ميسري أن الهند ستسحب أيضا ملحقيها العسكريين من باكستان، وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهند استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية بنيودلهي لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس، لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.