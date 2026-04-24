تقرير: 266 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2025

مازال عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع عند مستوى مرتفع بشكل كبير على مستوى العالم، طبقا لتقرير صادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية.

وكان 266 مليون شخص في 47 دولة قد تعرضوا العام الماضي لمخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، طبقا لأحدث تقرير عالمي للشبكة حول الأزمات الغذائية والذي نشر اليوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن 10 دول، بما في ذلك أفغانستان والسودان واليمن تضررن بشكل غير متناسب.

وبشكل عام، تضاعف انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل عام خلال السنوات العشر الماضية، مع بقاء حجم الجوع مرتفعا بشكل مثير للقلق.

ويلقي التقرير الضوء على أنه في العام الماضي، للمرة الأولى في التاريخ، تم الإعلان عن مجاعتين-في أجزاء من قطاع غزة وأجزاء من السودان.

وبالنظر إلى العام الحالي، ترسم الشبكة أيضا صورة قاتمة. وقالت إن الصراعات المستمرة وتغير المناخ وعدم اليقين الاقتصادي العالمي من المرجح أن تبقي الوضع في العديد من البلدان عند مستوى حرج أو حتى تزيده سوءا.

وبشكل خاص، فإن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يفاقم أكثر الوضع في بعض الدول والمناطق. غير أن الشبكة ذكرت أنه من السابق لأوانه وضع تقييم دقيق.