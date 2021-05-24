موسكو: اعتقال امرأة روسية أيضا مع بروتاسيفيتش من الطائرة في مينسك

قال متحدث باسم الكرملين إنه تم اعتقال امرأة روسية عندما تم تحويل مسار طائرة تابعة لشركة ريان إير متجهة من اليونان إلى ليتوانيا لتهبط في مينسك عاصمة بيلاروس أمس الأحد- فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه "اختطاف" لكي تتمكن بيلاروس من احتجاز صحفي معارض.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات لوكالة إنترفاكس للأنباء إن المرأة التي لم يكشف عن هويتها كانت ترافق المعارض المفقود الآن رومان بروتاسيفيتش. ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن المرأة هي صديقة بروتاسيفيتش.



تواصلت سفارة روسيا مع وزارة الخارجية في مينسك لطلب الوصول القنصلي إلى المرأة ، كما اتصلت بوالد المرأة.



وتقول منظمة حقوق الإنسان البيلاروسية "فياسنا" إن المرأة المفقودة طالبة في جامعة في فيلنيوس في ليتوانيا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من بيلاروس.



وأجبرت السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة "ريان إير" كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا أمس الاحد إلى الهبوط اضطرايا بعدما أبلغها مراقبو الحركة الجوية في بيلاروس "بوجود تهديد أمني محتمل على متنها"، وطلبوا منها تحويل مسارها إلى مينسك للهبوط.



يذكر أن المدون رومان بروتاسيفيتش، مطلوب دوليا من قبل بيلاروس وتم اعتقاله في مينسك بعد هبوط الطائرة.