وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى القدس والقاهرة لدعم جهود ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن سفره إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان؛ للقاء الأطراف من أجل دعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من 24 إلى 27 مايو، يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني وزعماء آخرين في المنطقة.