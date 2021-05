وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى القدس والقاهرة لدعم جهود ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن سفره إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان؛ للقاء الأطراف من أجل دعم جهودهم في ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات.

At the request of President Biden, I am traveling to Jerusalem, Ramallah, Cairo, and Amman to meet with the parties to support their efforts to solidify a ceasefire. The United States has engaged in intensive diplomacy to bring an end to the hostilities and reduce tensions.