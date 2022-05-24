فودة يبحث مع الوفد الصربي تفعيل بروتوكول التآخي وصياغة التوصيات في ختام زيارة جنوب سيناء

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع الوفد الصربي رفيع المستوى في ختام زيارته لشرم الشيخ، بروتوكول التآخي والتوأمة بين مدينتي نيش الصربية وشرم الشيخ وصياغة التوصيات.

وأشار بيان أصدرته محافظة جنوب سيناء إلى أن المحافظ بحث خلال اللقاء سبل تفعيل الخطوات التنفيذية لاتفاقية التوأمة وصياغة التوصيات في ختام الزيارة التي من شأنها زيادة أوجه التعاون مع الجانب الصربي في العديد من المجالات المختلفة وأهمها مجال تنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة، في مجال السياحة الرياضية والسياحة العلاجية، والعديد من المجالات الأخرى الثقافية منها تبادل الفرق الفلكلورية والتي تقدم التراث الشعبي بين البلدين، بالاضافة للتعاون في مجال تبادل الوفود الطلابية بين جامعة الملك سلمان واحدى الجامعات الصربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة الملك سلمان، والتعاون في مجال المدن والمباني الحكومية الذكية.

وكان الوفد الصربي - الذي زار مدينة شرم الشيخ لمدة 6 أيام وضم متخصصين في المجالات المختلفة السياسية والسياحية والرياضية وسفير صربيا في مصر ومفتي صربيا- قد قام بجولات مختلفة خلال زيارته للمحافظة منها عروض الدولفين، وعشاء جبلي، وجولة بمنطقة سوهو سكوير، ومتحف شرم الشيخ، رحلة سفارى بالبيتش باجي، وحفلات ترفيهية، ورحلة الي دير سانت كاترين، ومدينة دهب، ورحلة بحرية شاملة السنوركلينج والسباحة، وزيارة السوق القديم بشرم الشيخ، وكاتدرائية السمائيين، وفرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بالإضافة الي لقاء المحافظ وشركات السياحة بشرم الشيخ، وتوقيع بروتوكول التآخي بين نيش الصربية وشرم الشيخ .

حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، وخالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وعبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.