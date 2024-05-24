محمد صلاح يظهر في نيولوك جديد

ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، في نيولوك جديد، قبل أيام قليلة من الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وشارك محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وهو في مظهر «نيولوك» جديد، بدا فيه قائد الفراعنة حليق الرأس للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث اعتاد صلاح على إطالة شعره ولحيته.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح، الذي يتواجد في عطلته الصيفية في الوقت الحالي بعد انتهاء الموسم مع ليفربول، إلى معسكر منتخب مصر في أول يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن، بعد تخلف صلاح عن الانضمام لمعسكر مارس الماضي والذي شهد إقامة دورة كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب الإصابة.