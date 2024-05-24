أشاد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، بموقف مصر «المشرف» إزاء القضية الفلسطينية، قائلا إن: «الموقف المصري مشرف ومع فلسطين طول الخط، والجهد المصري واضح وشجاع ومحترم ومقدر من كل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية».
وأثنى خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، على الموقف المصري المتمثل في دور مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، قائلا: «السفير المصري بالأمم المتحدة دائما يقف إلى جانب فلسطين ظالمة ومظلومة».
وثمن رفض مصر القاطع لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، مؤكدا أن المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء دور «الأونروا» مصيرها الفشل، مستشهدا بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد فيه أن «مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية»، مشددا أن مصر وفلسطين «في خندق واحد لمواجهة هذه المؤامرات».
وأكد أن مصر ليست مسؤولة عن معاناة أهالي غزة، متهمًا إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات عبر المعابر، قائلا: «ليس هناك معوقات من الجانب المصري.. الذي يعرقل هو الطرف المحتل لغزة والذي يقف بالمرصاد على الجانب الفلسطيني».
وشدد أنه «لا يوجد طريقة فعالة لإدخال المساعدات سوى بفتح كل المعابر البرية وإزاحة المعوقات الإسرائيلية»، مضيفا أن «مصر تضغط مع جميع الأطراف العربية؛ من أجل فتح المعابر وإزالة العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات إلى غزة، والتي تقدر بالآف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والمياه، تمتد من العريش إلى رفح».
وشكك «منصور» في جدوى الممر البحري الأمريكي المؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة، قائلا إن «أي معابر ثانوية بما في ذلك الممر البحري الأمريكي المؤقت لإدخال المساعدات؛ تنظر إليها بعين الشك، ولكن لا نستطيع أن نعارض أي جهد لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني».