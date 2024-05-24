أشاد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، بموقف مصر «المشرف» ‏إزاء القضية الفلسطينية، قائلا إن: «الموقف المصري مشرف ومع فلسطين طول الخط، والجهد ‏المصري واضح وشجاع ومحترم ومقدر من كل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية». ‏

وأثنى خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، على الموقف المصري المتمثل في دور مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ‏السفير أسامة عبد الخالق، قائلا: «السفير المصري بالأمم المتحدة دائما يقف إلى جانب فلسطين ‏ظالمة ومظلومة». ‏

وثمن رفض مصر القاطع لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ‏مؤكدا أن المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء دور «الأونروا»‏‎ ‎مصيرها ‏الفشل، مستشهدا بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد فيه أن «مصر لن تسمح بتصفية ‏القضية الفلسطينية»، مشددا أن مصر وفلسطين «في خندق واحد‎ ‎لمواجهة هذه المؤامرات».‏

وأكد أن مصر ليست مسؤولة عن معاناة أهالي غزة، متهمًا إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات ‏عبر المعابر، قائلا: «ليس هناك معوقات من الجانب المصري.. الذي يعرقل هو الطرف المحتل ‏لغزة والذي يقف بالمرصاد على الجانب الفلسطيني».‏

وشدد أنه «لا يوجد طريقة فعالة لإدخال المساعدات سوى بفتح كل المعابر البرية وإزاحة ‏المعوقات الإسرائيلية»، مضيفا أن «مصر تضغط مع جميع الأطراف العربية؛ من أجل فتح ‏المعابر وإزالة العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات إلى غزة، والتي تقدر بالآف الشاحنات ‏المحملة بالغذاء والدواء والمياه، تمتد من العريش إلى رفح».‏

وشكك «منصور» في جدوى الممر البحري الأمريكي المؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة، قائلا ‏إن «أي معابر ثانوية بما في ذلك الممر البحري الأمريكي المؤقت لإدخال المساعدات؛ تنظر ‏إليها بعين الشك، ولكن لا نستطيع أن نعارض أي جهد لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني».‏