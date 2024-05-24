حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين عند "مثلث السروات" مقابل بلدة "يارون" في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله" في بيان بعد منتصف ليل أمس الخميس، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:35) من ليل يوم الخميس تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية".

من جهة أخرى ،قصفت المدفعية الإسرائيلية ليل أمس، أطراف بلدتي "علما الشعب" و"رامية" في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل فوق قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" في جنوب لبنان. كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم الجمعة ، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الخميس أحد عناصرها، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 347 .

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على إطلاق حركة حماس التي تسيطر على القطاع، عملية طوفان الأقصى على جنوب إسرائيل .‏