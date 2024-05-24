بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا بناء على الاتفاقات السابقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

وقال بوتين إن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا، مشددا على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم مشيرا إلى أن "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "سنحتاج بالطبع إلى ذلك إذا تعلق الأمر بالمفاوضات - وأنا أنطلق من حقيقة أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف، ليس بمساعدة الإنذارات النهائية، ولكن بمساعدة المنطق السليم ويجب أن تستند إلى المنطق السليم. ولكن إذا وصل الأمر إلى ذلك، فنحن بالطبع بحاجة إلى فهم مع من يمكنها ويجب عليها التعامل (عند توقيع الوثائق)".

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو الجاري. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن الانتخابات الآن "في غير وقتها".