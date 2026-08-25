فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبريد كابيتال لتجارة النفط التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك إلى وجود ‌صلات بينها وبين إيران، وذلك في إطار تكثيفها للإجراءات التي تستهدف الروابط المالية العالمية لطهران.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ​لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين ​أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني ⁠محمد حسين شمخاني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المكتب في بيان يوضح الإجراءات التي ​تستهدف ما يقرب من 60 شركة وفردا وسفينة "أنشأ شمخاني ويلبريد كشركة ​خارج نطاق الأعمال الإيرانية للشبكة، لكن شمخاني هو المسئول في النهاية عن عمليات ويلبريد".

ولم ترد ويلبريد بعد على طلب رويترز للتعليق.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تتاجر ويلبريد، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، في النفط والنفتا والبتروكيماويات وغاز البترول المسال ولديها مكاتب في عدة دول..

وكان مكتب مراقبة ​الأصول الأجنبية ⁠قد أدرج أفرادا وكيانات وسفنا تشكل جزءا من إمبراطورية شحن ضخمة يسيطر عليها شمخاني في يوليو ​2025 وأبريل 2026.

وكان المكتب قد ذكر ​أن شمخاني، ⁠نجل المسئول الأمني الإيراني الكبير الراحل علي شمخاني، يدير أسطولا ضخما من الناقلات وسفن الحاويات.

وأضاف المكتب أن هذه الشبكة تنقل ⁠النفط ​والمنتجات البترولية من إيران وروسيا، ​بالإضافة إلى شحنات أخرى، إلى مشترين في شتى أنحاء العالم، مما يدر ​أرباحا تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.