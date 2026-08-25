قيود جديدة على تحويل المقيمين بالولايات المتحدة أموالا لأسرهم في إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها واشنطن لفرض ضغوط اقتصادية على إيران ستؤثر على الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ممن يرسلون أموالا إلى عائلاتهم في إيران.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن وزارة الخزانة الأمريكية علقت آلية كانت قائمة منذ فترة طويلة تسمح بإجراء تحويلات مالية شخصية من وإلى إيران، وذلك وفقا لوثيقة نُشرت في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ورغم خضوع إيران لعقوبات أمريكية صارمة منذ عقود، إلا أن استثناء ضمن "ترخيص عام" كان يسمح بإجراء تحويلات مالية شخصية غير تجارية إلى إيران عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول أخرى.

ومع تعليق هذا الترخيص العام، سيتعين على الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، وذلك بحسب ما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية.