تباين مؤشرات الأسواق الآسيوية واستقرار أسعار النفط مع تصعيد أمريكا ضغوطها على إيران

تراجعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون عددا من التطورات المهمة التي قد تحرك الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتحركت المؤشرات الإقليمية في نطاقات ضيقة، في حين استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 65811.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4% ليصل إلى 6675.88 نقطة

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 25453.19 نقطة، كما تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3878.38 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6% ليصل إلى 9158.70 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3 %.

وكانت أسواق السندات الأمريكية قد شهدت، أمس الاثنين، بعض الهدوء في القطاعات التي تحاول وزارة الخزانة الأمريكية تهدئتها، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على أسواق الأسهم.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على تباين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% متراجعا قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8 %.

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، كلمة يوم الجمعة المقبل خلال ندوة اقتصادية سنوية تعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج، وهو الاجتماع الذي شهد في مناسبات سابقة الإعلان عن توجهات مهمة في السياسة النقدية الأمريكية.

ويتوقع المحللون أن يتحدث وارش عن التضخم وكيف يعتزم الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

واستقر سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، دون تغيير تقريبا عند 90.51 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة طفيفة تقل عن 0.1%، ليصل إلى 85.10 دولار للبرميل.