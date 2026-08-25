اتهامات لفيسبوك وتيك توك بالترويج لمحتوى لتجنيد الأطفال في كولومبيا

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أمس ، من استغلال جماعات مسلحة كولومبية منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد الأطفال، متهمة "فيسبوك" و"تيك توك" بعدم بذل جهود كافية لوقف هذا المحتوى.

وأفادت المنظمة بتجنيد نحو 1500 طفل منذ 2021، بينهم نسبة كبيرة من السكان الأصليين والفتيات المعرضات للعنف الجنسي.

وأشارت المنظمة إلى أن تداول جماعات مسلحة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "يمجّد الحياة في صفوف هذه الجماعات" ويروج لـ"عروض عمل مضللة".

وتضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن الجماعات المسلحة تستخدم الأطفال في القتال والتعامل مع الأسلحة والطائرات بدون طيار "الدرونز" والمتفجرات وجمع المعلومات المخابراتية.

وتابع أنه في بعض الحالات، يستخدم أطفال لا يملكون تدريبا قتاليا "كوقود للمدافع".

وأوضحت خوانيتا جوبيرتوس، مديرة قسم الأمريكتين في "هيومن رايتس ووتش" خلال مؤتمر صحفي في بوجوتا: "يجب على المنصات الرقمية أن تدرك أنها تُستخدم لتجنيد الأطفال" ما يعني أنها تُستخدم لارتكاب جرائم "بما فيها جرائم حرب".

ووفق التقرير، فإن نصف الأطفال المجندين تقريبا هم من السكان الأصليين، على الرغم من أن هؤلاء لا يشكلون إلا حوالى 4% من عدد السكان الإجمالي.

من جهة أخرى، تمثل الفتيات نحو 40 % من الأطفال المجنَّدين، وهن "معرّضات بشكل خاص للعنف الجنسي"

وفي نفس التقرير، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادا من جماعات مسلحة يتباهون برزم من النقود والمجوهرات.

وأشارت إلى أنها أبلغت شركتَي "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) و"بايت دانس" (المالكة لتيك توك) بالمشكلة. وقالت الشركتان إنهما أزالتا المحتوى المحدد المشار إليه.

وقالت "ميتا" إنها "تسعى باستمرار إلى تحسين نهجها في مكافحة" محاولات تجنيد الأطفال عبر منصاتها، فيما ذكرت "تيك توك" أنها "تمنع استباقيا الجماعات المسلحة غير القانونية وجماعات الجريمة المنظمة من استخدام المنصة، بما في ذلك استخدامها لاستهداف القاصرين أو استغلالهم أو تجنيدهم".