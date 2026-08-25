إسرائيل تستولي على مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا شمال القدس المحتلة

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شمال القدس المحتلة، زاعمة أنه سيُحول إلى مجمع تعليمي وخدماتي.

وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن «بلدية القدس بدأت اليوم أعمال تدشين مجمع تعليمي واجتماعي جديد في بلدة كفر عقب بالقدس، ليخدم آلاف السكان العرب».

وزعمت أن «البلدية تستثمر في المشروع أكثر من 40 مليون شيكل، بما يتضمن إقامة مدرسة ثانوية جديدة للبنين، من المقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل».

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح يوم الثلاثاء، عن بدء عمليات إخلاء مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأشارت محافظة القدس إلى أن الخطوة تأتي ضمن حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الأونروا في القدس، بعد إخلاء وهدم أجزاء من مجمع الوكالة في الشيخ جراح، وسط رفض فلسطيني وأممي.

ونوهت المحافظة في بيان لها، أن تقارير إسرائيلية كانت قد تحدثت عن نية السلطات إخلاء مقر الأونروا في كفر عقب أيضًا.

وكان بن غفير قد شارك في عمليات الهدم داخل مجمع الأونروا بالقدس، واعتبرها خطوة مرتبطة بما وصفه بـ«السيادة الإسرائيلية» على القدس.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن منشآت الأونروا تتمتع بالحماية بموجب الامتيازات والحصانات الأممية.