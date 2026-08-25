رويترز: انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز لأدنى مستوى في 3 أشهر

أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين فقط عبرتا مضيق هرمز أمس الاثنين، في أدنى عدد يومي لعبور سفن السلع الأولية منذ مطلع مايو.

ويقل هذا العدد بكثير عن متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 14 سفينة يوميا. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن أنه بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، اليوم الثلاثاء، لم يتم رصد سوى عبور ناقلة غاز ضخمة وناقلة نفط خام دخلتا المضيق من خليج عُمان.

ورغم أن العدد تراجع مقارنة بيوم الأحد حين عبرت سبع سفن من أنواع مختلفة، فإنه يظل قابلا للتعديل في ظل قيام بعض السفن بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الملاحية أثناء العبور.

وأظهرت بيانات أولية منفصلة صادرة عن «فورتكسا» لتتبع السفن أن كميات النفط العابرة أمس الاثنين، بلغت خمسة ملايين برميل يوميا.

وبحسب المتوسط المتحرك لسبعة أيام، تراوحت كميات النفط المتدفقة عبر المضيق ما بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا حتى 23 أغسطس آب.

وقالت إيران إنها أدرجت 45 ناقلة على قائمتها السوداء لمخالفتها قواعدها المتعلقة بعبور المضيق، مهددة باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تجري عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى، مما يصعد القيود بالمضيق بعد ستة أشهر من اندلاع حرب إيران.

وقال زافيير تانج، كبير محللي السوق لدى فورتكسا للتحليلات: «يبقى أن نرى كيف ستتمكن هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي التابعة لإيران من فرض الامتثال على هذه السفن ‘المخالفة'».

وأضاف: «إذا تصاعد الصراع في المنطقة أو تعرضت السفن لهجمات عند المضيق، فيمكن أن يتأثر المرور في مضيق هرمز».

وقبل الحرب، كان يمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من التدفقات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتوعدت إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عن العقوبات الجديدة أمس الاثنين، لكنه أحجم عن فرض ما يمكن اعتباره أقسى الإجراءات الممكنة. وحذر في الوقت نفسه من أن الدول التي تواصل تجارتها مع إيران تخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وأظهرت بيانات كبلر أن 30 سفينة عبرت أمس الاثنين مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي آخر على الجانب المقابل من شبه الجزيرة العربية. وجاء هذا العدد متماشيا إلى حد كبير مع متوسط الأيام العشرة الماضية مقارنة مع 28 سفينة عبرت يوم الأحد.