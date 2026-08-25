استشهاد فلسطينيين أصيبا في استهدافين إسرائيليين بغزة

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استشهد فلسطينيان في قطاع غزة، الثلاثاء، متأثرين بإصابتيهما إثر استهدافين إسرائيليين سابقين، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع للأناضول، بوفاة فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف إسرائيلي غربي المدينة الاثنين.

فيما توفي فلسطيني آخر متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء قصف إسرائيلي على حي الأمل بالمدينة قبل أيام، وفق المصدر ذاته.

في الأثناء، نقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية إفادتها بإطلاق آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين في مناطق جنوب خان يونس.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها صوب شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أفاد شهود عيان بإطلاق آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الضربات على قطاع غزة.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في 17 أغسطس الجاري، إن إسرائيل "لا ينبغي أن تنفذ ضربات في غزة"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" وافقت على التخلي عن سلاحها، بموجب خطته الرامية إلى وقف الحرب في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1288 فلسطينيا وإصابة 4290 آخرين حتى الاثنين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر إلى 73 ألفا و422 شهيدا و174 ألفا و401 مصاب.