قطر ترحب بقرار أمريكا إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

رحبت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن هذه الخطوة "تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره".