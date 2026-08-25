تقرير: أوغندا تلقي باللوم على حرب إيران في تأخر بدء إنتاج النفط

ذكر إرنست روبوندو، المدير التنفيذي لهيئة البترول الأوغندية، أن بلاده أخفقت في الالتزام بالموعد النهائي المستهدف لبدء إنتاج النفط، والذي كان محددا في 31 يوليو الماضي، بسبب تأخر وصول المعدات الأساسية اللازمة من أجل إتمام المشروع، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي مونيتور"، الأوغندية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن بعض الشحنات اللازمة كان قد تم شحنها بالفعل على متن سفن في دولة الإمارات عند اندلاع الصراع، ما أدى إلى تعطيل عمليات التسليم.

وسعت شركات النفط إلى إيجاد طرق بديلة، وعمليات التسليم جارية.

جدير بالذكر أن أوغندا تستهدف حاليا بدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب الحكومة.