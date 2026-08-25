 إعصار يضرب قرية في فرنسا ويصيب 39 شخصا ويلحق أضرارا بنحو 300 منزل - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 1:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إعصار يضرب قرية في فرنسا ويصيب 39 شخصا ويلحق أضرارا بنحو 300 منزل

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 1:41 م

ألحق إعصار أضرارا بقرية صغيرة في جنوب فرنسا، ما أسفر عن إصابة العشرات، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب) أن فرق الانقاذ تواصل عمليات البحث عقب أن دمر الإعصار قرية بوماس.

وأكدت ماري هيلين بوسيا نائب رئيس مكتب الحكومة المحلية، إصابة 39 شخصا، من بينهم شخصان في حالة حرجة.

وذكرت "أب" أن نحو 300 منزل تضرروا وتم فتح مراكز إيواء عاجل لنقل السكان. وقالت مقاطعة " أود" إن 1400 منزل مازالوا بدون كهرباء حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وألحق الإعصار الضرر بالقرية التي يبلغ تعداد سكانها 1000 نسمة، حيث أدى لتدمير المنازل وعدد كبير من السيارات.

كما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران، إذ أعلن وزير النقل فيليب تابارو عن تأخيرات وإلغاءات في مطارات نيس وبوردو ومرسيليا وتولوز، وكذلك في باريس.


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