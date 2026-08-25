تريزيجيه يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الرياض السعودي، أن فكرة اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر ليست مطروحة في الوقت الحالي، مشددًا على استمراره في خدمة الفراعنة طالما تم استدعاؤه.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة «روتانا خليجية»: «لا يزال عمري 31 عامًا ولا زلت صغيرًا، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت، ولا يزال الوقت مبكرًا على الاعتزال».

وتحدث لاعب الرياض عن تجربته الجديدة في الدوري السعودي، بعد انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وأوضح تريزيجيه أن الدوري السعودي يتمتع بمستوى قوي للغاية، مشيرًا إلى امتلاك جميع الفرق لاعبين مميزين، إلى جانب توافر ملاعب وتجهيزات على أعلى مستوى.

وأضاف: «لعبت في إنجلترا وبلجيكا وتركيا والعديد من الدوريات، والنظام هنا على أعلى مستوى سواء الملاعب أو التجهيزات أو الجماهير، ولن يستطيع أي فريق حسم الدوري مبكرًا».

وأشاد تريزيجيه بالدعم الجماهيري الذي يحظى به في السعودية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تحرص على مساندته خلال المباريات، وقال: «في كل مباراة لعبتها وجدت جماهير مصرية حاضرة، ويمكن أكثر من جماهير الفرق المنافسة، وأشكرهم على ذلك».

كما أعرب عن سعادته بوجوده في السعودية، قائلًا: «كنت أعرف أن الدوري السعودي قوي جدًا، وفخور بتواجدي في دوري قوي مثله، وسعيد بالتواجد في السعودية، بلدي الثانية، وأتمنى أن تكون بداية خير وأن يكتب في تاريخي أنني صنعت شيئًا مميزًا هنا».