مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع جاكبو ويهدد انتقاله إلى توتنهام

دخل نادي مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لخطف اللاعب من منافسه توتنهام الذي يسعى أيضًا لضمه.

وارتبط اسم جاكبو، البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما برز توتنهام كأحد أبرز المهتمين بالحصول على خدماته خلال الأيام الماضية.

وكان توتنهام قد تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة ليفربول رفضته، رغم توصل جاكبو إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للانتقال إلى النادي اللندني.

لكن موقف الصفقة تعقد بعد دخول مانشستر سيتي على الخط، حيث تشير التقارير إلى أن النادي بدأ تحركاته الرسمية للتعاقد مع اللاعب الهولندي، في محاولة للتفوق على توتنهام وحسم الصفقة لصالحه.

ولم يتضح حتى الآن المبلغ الذي سيطلبه ليفربول للموافقة على رحيل جاكبو، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن النادي الإنجليزي لن يوافق على بيعه مقابل أقل من 70 مليون جنيه إسترليني.

وانضم جاكبو إلى ليفربول قادمًا من آيندهوفن الهولندي في عام 2023، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 51 هدفًا خلال 181 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات.

وكان جاكبو قد سجل أحد أهداف ليفربول في التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.