الهند: خفر السواحل يفشل في العثور على بحارة مفقودين بعد غرق سفينة شحن في خليج البنغال

أعلن خفر السواحل في الهند، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي أثر لـ 22 بحارا كانوا على متن سفينة شحن ترفع علم بنما، بعد أيام على غرقها في مياه خليج البنغال.

وتواصل الطائرات وسفن البحث تمشيط المنطقة التي غرقت فيها سفينة "إم في أوشن وينر" يوم السبت الماضي، على مسافة نحو 444 كيلومترا من ساحل باراديب في ولاية أوديشا شرقي الهند.

وأوضح مسئولون أن عمليات البحث المشتركة بين خفر السواحل والبحرية الهندية تواجه صعوبات بسبب العمق الشديد للمياه في تلك المنطقة، ولم يتم العثور سوى على بقعة نفطية وقاربي نجاة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة، دون أي أثر للحطام، مما أعاق تحديد سبب الغرق وتحديد أولويات البحث.

وكانت السفينة، التي تنقل خام الحديد إلى الصين، تقل 24 من أفراد الطاقم، بينهم 20 صينيا و3 من ميانمار وبحار بنجلاديشي واحد، حسبما أفاد خفر السواحل.

وتمكن رجال الإنقاذ من إجلاء اثنين من أفراد الطاقم الصينيين يوم السبت، بعد تلقي إشارة استغاثة من السفينة.