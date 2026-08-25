روسيا: توقف عمليات مصفاة نفط في مقاطعة روستوف بعد هجوم بمسيرة

قال مسئول روسي، الثلاثاء، إن مصفاة نوفوشاختينسك النفطية في مقاطعة روستوف أوقفت عملياتها مؤقتا، إثر تعرضها لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيّرة.

وأضاف حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، في بيان، أن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة خلال ساعات الليل.

وأوضح أن مصفاة نوفوشاختينسك النفطية تعرضت لأضرار جراء الهجوم، مشيرا إلى أن المنشأة أوقفت عملياتها مؤقتا.

ولم يذكر سليوسار ما إذا كانت الطائرة المسيرة قادمة من أوكرانيا، في ظل اتهامات من موسكو للأخيرة بتنفيذ هجمات بالمسيّرات.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.