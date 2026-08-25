وكيل المهندسين: توقيع اتفاقيات لدعم الأعضاء وخفض أسعار الدورات والكورسات في سبتمبر المقبل

قال المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، إن تنظيم مزاولة المهنة يمر بعدد من الخطوات والمناقشات داخل مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن سوق العمل يحتاج إلى تخصصات ومهارات محددة تتطلب جهات معتمدة لتوثيقها، وهو ما قد يمثل عبئًا ماليًا على الخريجين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أبو زيد، خلال كلمته في مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي بمقر نقابة المهندسين، أن النقابة لديها لجنة للتدريب ورفع الكفاءة، تستهدف بشكل أساسي تدريب شباب الخريجين وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن النقابة ستتعاون خلال الأيام المقبلة مع مركز الدراسات المصرية لتحديد احتياجات سوق العمل، والتعرف على المهارات المطلوبة من المهندسين، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل توقيع عدد من الاتفاقيات التي تستهدف دعم المهندسين في مصر وخفض أسعار الدورات والكورسات التدريبية المقدمة لهم.

وأشار وكيل النقابة العامة للمهندسين إلى أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإتاحة منصة «كورسيرا» للمهندسين، بما يساهم في توفير فرص تدريب وتعليم إلكتروني تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد أبو زيد أن إطلاق مبادرة المهندس المصري يمثل بداية حقيقية لتطوير المهنة الهندسية، معتبرًا أن الاستثمار في تدريب وتأهيل المهندسين هو استثمار مباشر في مستقبل المهنة الهندسية في مصر.