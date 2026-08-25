 توتنهام يراقب منافس جديد لمرموش في الهجوم - بوابة الشروق
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توتنهام يراقب منافس جديد لمرموش في الهجوم

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 12:47 م

يراقب نادي توتنهام هوتسبير موقف الفرنسي جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، تحسبًا لإمكانية التحرك لضمه إذا ظهرت فرصة مناسبة قبل غلق سوق الانتقالات.

يأتي ذلك في وقت اقترب فيه توتنهام من إعلان صفقة انتقال المصري عمر مرموش إلى صفوفه قادما من مانشستر سيتي.

ويفضل كريستال بالاس الإبقاء على ماتيتا، لكن النادي قد يعيد النظر في موقفه حال وصول عرض مالي مناسب، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

ويرتبط ماتيتا بعقد مع كريستال بالاس حتى يونيو 2027، إلا أن وجود خلاف بين الطرفين بشأن السنة الأخيرة من العقد لا يزال يلقي بظلاله على مستقبل المهاجم الفرنسي. وقد أيدت جهة مستقلة موقف النادي بشأن سريان العقد، بينما لا يزال ماتيتا يعترض على صحة تمديده.

وكان ماتيتا قد ارتبط بالرحيل عن بالاس في فترات سابقة، من بينها اهتمام ميلان الإيطالي به، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب مشكلات طبية

 


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