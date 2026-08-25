السفارة الأمريكية: رفع سوريا من الدول الراعية للإرهاب يمهّد لعلاقة جديدة بين البلدين

أكدت السفارة الأمريكية في دمشق أنّ إلغاء تصنيف سوريا ‏دولةً ‏راعيةً للإرهاب يشكل ‌‏خطوة أخرى في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس آخر في علاقة جديدة ‌‏بينها وبين الولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة.‏

وقالت السفارة في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز تاريخي آخر يُضاف إلى الرؤية ‌‏الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة، فاليوم ألغى وزير الخارجية ماركو ‌‏روبيو، رسميًا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة ‌‏سوريا الاستثنائية من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدرٍ للإرهاب إلى شريك ملتزم في ‌‏الحرب العالمية ضده».

وأضافت السفارة: «إنّ هذا التصنيف ظلّ لفترة طويلة جدًا بمثابة جدار آخر يفصل ‌‏الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنه، ‌‏واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الحرب، وللمشاريع أن ‌‏تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».

وشددت السفارة على أنّ هذا الأمر لا يقتصر على مجرد إلغاء تصنيف، بل يمثل ‌‏حجر أساس آخر في علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا، تقوم على المصالح ‌‏المشتركة والأمن المتبادل والازدهار المشترك، كما يُعد مثالًا آخر على تحول رؤية ‌‏رئيس الولايات المتحدة القائمة على مبدأ «الأمن أولًا ثم الازدهار» إلى واقع ملموس.‏

وختمت السفارة تدوينتها بالقول: «وعود قُطعت، ووعود أُوفِيَ بها، لقد مُنحت سوريا ‌‏فرصة، ويتمثل العمل الآن في تحويل تلك الفرصة إلى سلام وازدهار دائمين».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أعلن أمس الاثنين، ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد استكمال الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.‏