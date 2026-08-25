مستشفيات غزة تستقبل 9 شهداء و36 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 شهداء (6 شهداء جُدد، وشهيدان متأثريْن بإصابتيهما، وشهيد واحد انتشال)، و36 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1296 شهيدًا، و4296 إصابة، و814 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و431 شهيدًا، و174 ألفًا و437 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ320 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، التي وُقّعت في 10 أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ.

وشهدت ساعات فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة انتهاكات جديدة للهدنة، شملت إطلاق النار من الآليات والزوارق الحربية، والقصف المدفعي، وإطلاق قنابل الإنارة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأعلن عن استشهاد المواطن جمال سليمان مرجان، متأثرًا بإصابته قبل أيام، في القصف الإسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأصيب مواطنان بنيران الآليات الإسرائيلية في مدينة حمد شمالي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الدبابات الإسرائيلية بكثافة خيام النازحين شرق مدينة حمد، فيما أصابت النيران عددًا من أبراج المدينة.

وامتد إطلاق النار الإسرائيلي إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار شمال غربي مدينة خان يونس، في وقت استهدفت فيه قنابل الإنارة المنطقة الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة.