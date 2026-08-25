البورصة المصرية تستعد لتفعيل البيع على المكشوف خلال أسابيع

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تستعد البورصة المصرية لتفعيل آلية البيع على المكشوف للأسهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارتها عمر رضوان، وذلك في إطار مساعيها لطرح منتجات جديدة تعزز السيولة في السوق.

وخلال مقابلة مع «الشرق بلومبرج» على هامش بدء تداول أسهم شركة «فيوتشر كير» بالسوق الرئيسية، قال رضوان: «يجري حاليًا اختبار المنظومة مع الشركات المقدمة لخدمات الدعم لشركات السمسرة، وخلال أسابيع قليلة سيتم إطلاق الخدمة».

وأضاف أن اقتراض الأسهم بغرض البيع موجود بالفعل بالبورصة المصرية منذ فترة، لكن الآلية الجديدة تهدف إلى إعادة هيكلته ليصبح منظومة مركزية متكاملة تحت إدارة شركة مصر للمقاصة، ما يسهل عمليات العرض والطلب.

وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لآلية البيع على المكشوف (Short Selling)، في إطار تنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية وإعادة بيعها في السوق.

وتحدد القواعد نسبة الأوراق المالية المقترضة بحد أقصى 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة.

كما حددت الهيئة نسبة 5% كحد أقصى للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض.

وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل والأشخاص المرتبطة به على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة.

وبحسب القواعد، يجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركات السمسرة عن 5 ملايين جنيه، وترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية معًا.

كما اشترطت الهيئة ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15%، خلال الأشهر الستة السابقة.

وألزمت القواعد شركات السمسرة بتوفير مسئول واحد على الأقل يتمتع بخبرة عملية مناسبة لتولي عمليات البيع على المكشوف، على أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.