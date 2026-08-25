الشرع يهنئ السوريين بإزالة اسم بلادهم من قائمة الإرهاب

هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، شعب بلاده بقرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في كلمة بثها عبر فيديو مصور نشر على حسابه الرسمي في منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التصنيف ورفع القيود المرتبطة به.

وقال الشرع في الفيديو المصور: "ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".

وتابع: "شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود نسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم".

وأضاف الشرع: "الشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة الداعمة".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب"، تنفيذا لتعهدات ترامب بإصدار إعفاءات من العقوبات.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات "ستساعد على تعزيز المزيد من الاستثمارات في سوريا بهدف دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن ترامب أعاد نشر تدوينة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتطرق فيها إلى رفع اسم بلاده من القائمة.

وكان الشيباني قد أشار، في 8 يوليو الماضي عبر "إكس"، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس الشرع "أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها بسبب سياسات النظام البائد عام 1979".

وجاء ذلك عقب لقاء جمع الشرع بنظيره الأمريكي في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، حيث تسلم الشرع رسالة رسمية من ترامب تفيد بإبلاغ الكونجرس بقرار إلغاء التصنيف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" عام 1979، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعمًا متكررًا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".