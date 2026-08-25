ألمانيا: اشتباه في عملية تخريب بعد قطع كابلات على خط سكة حديد قرب شتوتجارت

أقدم مجهولون على قطع عدة كابلات على خط سكة حديد قرب مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات وانقطاع خدمات الإنترنت والهاتف، حسبما أفادت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن وحدة مكافحة الإرهاب وأمن الدولة تحقق في الحادث باعتباره تخريباً متعمدا، وذلك في بلدة باكنانج البالغ تعداد سكانها 38 ألف نسمة، والتي تقع شمال شرق شتوتجارت.

وبحسب تحقيقات الشرطة ، تمكن الجناة يوم الأحد الماضي، من الدخول إلى فتحة خرسانية بها قناة كابلات قرب المسارات بين باكنانج ومنطقة ماوباخ، حيث استخدموا أدوات حادة لقطع الكابلات.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد القطارات المتأثرة أو مدة التعطيل.

ولم يستبعد المحققون أنه تم تنفيذ أعمال صيانة بالموقع، لكنهم يعملون بافتراض أنه كان سيتم إبلاغ الشركة المشغلة لو كان الأمر كذلك، بحسب المتحدث باسم الشرطة.