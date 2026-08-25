الخارجية الصينية: تعاوننا مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي عرقلته

قال متحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، في رده على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، إن تعاون بكين مع طهران "يتم في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته".

وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، أن "الصين تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم"، بحسب وكالة "رويترز".

وتختبر العقوبات الأميركية قضية شديدة الحساسية، وهي مسألة الصين، التي اشترت أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية في عام 2025.

وتجنب بيسنت النطق بكلمة "الصين"، سواء في مقال رأي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أو في مؤتمره الصحافي الاثنين، لكنه قدم إشارات إلى بكين.

وكان بيسنت يتجنب بوضوح إثارة غضب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والدولة التي قد تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت استراتيجية البيت الأبيض الجديدة تملك فرصة للنجاح.

وعندما سُئل بيسنت، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عن سبب عدم فرض واشنطن عقوبات ثانوية على شركاء إيران التجاريين، قال للصحفيين إنه يريد منح الدول فرصة للابتعاد عن إيران قبل فوات الأوان.

وأضاف بيسنت: "لماذا قد أرغب في تفجير النظام المالي العالمي؟"، لافتاً إلى أن واشنطن تريد "منح الدول والشركات الوقت الكافي لقطع العلاقات".