 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 11:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 11:00 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 148 مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكورسك وليبيتسك وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

 


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