كييف تعلن إسقاط 124 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 124 من أصل 150 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على زابوريجيا وكييف، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة روستوف الروسية، وصاروخ موجه جوا من طراز "كيه إتش – 31 بي" تم إطلاقه من منطقة بريانسك الروسية، بالإضافة إلى 150 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من منطقتي أوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسيتين، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 124 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 148 مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط المسيرات "فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكورسك وليبيتسك وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.