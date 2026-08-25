ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تولسي جابارد، المديرة السابقة للمخابرات الوطنية الأمريكية، حذرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام من بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، من أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيؤدي على الأرجح إلى قيام نظام أكثر تشددا وميلا إلى امتلاك أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جابارد توقعت أيضا أن تغلق طهران مضيق هرمز وتشن هجوما على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسئولين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، حذروا ترامب من مخاطر الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي اقتنع في نهاية المطاف، بتأثير كبار مسئولي وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، بأن القوة العسكرية الأمريكية ستنتصر.

وذكرت الصحيفة أن ترامب سأل في أبريل الماضي صديقا له (لم تسمه) عما إذا كان ينبغي عليه تصعيد القتال وقصف إيران بشدة، لكن الصديق نصحه بعدم القيام بذلك وحثه على إنهاء الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى إحباط ترامب المتكرر طوال فترة الحرب من صمود النظام الإيراني وأن جهوده لإيجاد مخرج دبلوماسي لم تُثمر حتى الآن إلا عن نتائج ضئيلة.

واستقالت جابارد من منصبها في مايو الماضي، بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب، مرجعة ذلك إلى تدهور صحة زوجها.

وصرح مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء بأن البيت الأبيض أجبر جابارد على الاستقالة وسط معارضتها المستمرة للحرب.