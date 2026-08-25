الهند: الأمطار الغزيرة تغرق شوارع دلهي وتصيب حركة المرور بالشلل

شهدت العاصمة الهندية دلهي سقوط أمطار غزيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسببت في غمر العديد من المناطق بالمياه، وأصابت حركة المرور بالشلل، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية.

وسجّلت معظم أحياء المدينة كميات هطول للأمطار تجاوزت 100 مليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الثامنة والنصف صباحاً.

وكانت منطقة أياناجار الأكثر تضررا، حيث سجلت "101.9 مليمتر" تلتها منطقة ريدج بـ100.4 مليمتر، بينما سجلت سافدارجونج 99.1 مليمتر، ولودي رود 98.33 مليمتر، أما بالام فسجلت 68 مليمتر حتى الثامنة صباحاً، بحسب بيانات دائرة الأرصاد الجوية الهندية.

وطالت التجمعات المائية شوارع رئيسية في قلب العاصمة مثل آشوكا رود ورايسينا رود ومحيط مستشفى آر إم إل وشارع البرلمان، إضافة إلى كونوت بليس الحي التجاري الشهير .

ولم تسلم المناطق الحيوية، حيث غمرت المياه محيط المحكمة العليا ومستشفى إيه آي آي إم إس، واضطر راكبو الدراجات النارية إلى سحب مركباتهم وسط الطرق المغمورة بالمياه.

وعلى صعيد آخر، أدت الأمطار إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، حيث سجلت جميع محطات الأرصاد الخمس درجات أقل من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وفي مؤشر إيجابي، أظهرت بيانات المجلس الرئيسي لمكافحة التلوث أن مؤشر جودة الهواء في دلهي كان 100 عند التاسعة صباحاً، وهو ما يُصنف ضمن فئة "مُرضٍ" .

يشار إلى أن مؤشر جودة الهواء يتراوح بين "جيد" (0-50)، و"مُرضٍ" (51-100)، و"معتدل" (101-200)، و"سيء" (201-300)، و"سيئ جداً" (301-400)، و"شديد" (401-500).