سنغافورة وفيتنام تعتزمان تعزيز تبادل الخبرات القيادية وتوسيع التعاون التقني

تعتزم سنغافورة وفيتنام تعزيز تبادل الخبرات والتدريب بين المسئولين في حكومتيهما، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون التقني بين البلدين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الثلاثاء.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق، على هامش الحوار الاستراتيجي الأول بين سنغافورة وفيتنام، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث تبادل البلدان الاتفاق على قيام كبار المسئولين الفيتناميين بزيارات دراسية، وأصدرا بيانا مشتركا بشأن استراتيجية الربط التقني.

من جانبه، قال وزير تنسيق الخدمات العامة، تشان تشون سينج، الذي يشارك في رئاسة الحوار مع نظيره الفيتنامي، تران كام تو، إن البلدين قاما بإنشاء هذا المنتدى رفيع المستوى الجديد، لأن قوة العلاقات الثنائية وفرت الأسس اللازمة من أجل تطلع الجارتين في جنوب شرق آسيا إلى المستقبل سويا.

وأوضح تشان في كلمته أمام المشاركين في الحوار بفندق "كونراد سنغافورة مارينا باي"، أن سنغافورة وفيتنام تربطهما صداقة طيبة وطويلة الأمد، بفضل استثمار أجيال متعاقبة من القادة في تعزيز العلاقات وبناء الثقة المتبادلة.