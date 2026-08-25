رئيس مجلس القضاء العراقي يصل طهران لبحث تعزيز التعاون

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وقال المجلس، في بيان، إن معاون رئيس السلطة القضائية للشئون الدولية، أمين هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني ناصر سراج، كان في استقبال زيدان والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى طهران.

وأضاف أن زيارة زيدان تأتي بناء على دعوة رسمية.

وأوضح أن الوفد المرافق له يضم رئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس جهاز الادعاء العام، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية.

ولم يتطرق البيان إلى مدة الزيارة، التي تأتي في إطار متابعة الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين الجارين، وتعزيز آليات التعاون بين الجهات المختصة في البلدين.

والأسبوع الماضي، بحث زيدان في العاصمة العراقية بغداد مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية.

وتناولت المباحثات آنذاك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، لا سيما ما يتعلق بالتنسيق القانوني وتبادل المحكومين والتعاون القضائي في القضايا العابرة للحدود.